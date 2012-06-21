Тепла зима позначилася на розвитку рослин. «Цієї зими, за винятком Троїцького району, всюди по області практично не було снігу», — розповідає заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Любов Безкоровайна.
Прогнози місцевих аналітиків різняться: одні кажуть, що несприятливі погодні умови не дуже зачепили Луганщину, тож втрата врожаю коливатиметься у межах 5%. Але водночас є й прогнози про втрати до 20%.
Загалом, за свідченням фахівців, на посівну знадобиться приблизно 4,1 мільярди гривень витрат. Тобто витрати цьогорiч збільшуються майже на 20%. Але добра новина у тому, що на ринку міндобрив значно змінилася ситуація у бік здешевлення цін.
«Якщо у 2019 селітра коштувала 11,3 тисяч гривень за тону, то в поточному році вона коштує 7,2 тисячі гривень», — підкреслює посадовець. Тож аграрії зможуть заощадити певні кошти, адже основні витрати під час посівної — це міндобрива.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»