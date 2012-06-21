Концерт у Сєверодонецьку під керівництвом диригента Курта Шміда традиційно пройшов із аншлагом. Фото з cоціальної мережі Facebook

До 25-річчя встановлення дипломатичних  відносин між Австрією й Україною артисти Луганського академічного симфонічного оркестру здійснять  гастрольну поїздку на  батьківщину Моцарта. Про це під час концерту до дня Соборності України у Сєверодонецьку повідомив австрійський композитор, музикант, професор, почесний диригент оркестру Курт Шмід.

«Наш оркестр здійснить гастрольну поїздку до Австрії й презентує п’ять концертів у Відні, Лінці, Зальцбурзі», — розповідає заступник голови Луганської ОДА Ольга Лішик.

Концерти Курта Шміда завжди збирають аншлаги, і публіка щиро чекає на зустрічі, а про музикантів та солістів оркестру годі й казати. Завдяки  підтримці пана Курта у 2015 році оркестр відновив діяльність у Сєверодонецьку, перемістившись з окупованого Луганська. І перший концерт на  два відділення відбувся вже через 2 місяці після відновлення — 7 травня 2015 року. Торік оркестр виїздив  на гастролі в Австрію й виконував українсько-австрійську програму у Відні. Тепер на митців чекають нові творчі зустрічі.