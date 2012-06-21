Компанія «Філіп Морріс Україна» в Харкові реалізує енергоефективний проект із переведення фабрики з газу на тверде паливо вартістю 60 мільйонів гривень. Нюанси реалізації проекту обговорили в обласній державній адміністрації. Керівник області Юлія Світлична, до якої звернулися представники підприємства із проханням підтримати їхні наміри, зазначила, що підприємство «Філіп Морріс» одне з найбільших платників податків у Харківській області. Компанія працює тут із 2006 року, і дуже приємно, що в 2014-му вона прийняла однозначне рішення залишатися в регіоні, розуміючи, що Харків — це Україна і тут є можливості й перспективи для розвитку.
Заступник генерального директора ПрАТ «Філіп Морріс Україна» Ігор Крошко підкреслив, що історія взаємодії інвесторів із ХОДА позитивна. Спільно в регіоні було реалізовано кілька соціальних проектів.
«Ми хотіли б обговорити подальші плани. Одна з наших ініціатив — підвищити енергоефективність фабрики. Основна ідея — перейти на використання твердого палива, яке виробляють в Україні, а саме лушпиння соняшнику», — сказав Ігор Крошко.
За його словами, всі конструкції для нової котельні планують закупити в харківських виробників. Так само на території області купуватимуть тверде паливо.
«Це реальні інвестиції, які залишатимуться в Харківській області. Підготуватися до виконання цього великого та важливого для нас інвестпроекту плануємо протягом півроку», — повідомив представник «Філіп Морріс».