Місцеві громади почали брати участь у співфінансуванні державної грантової програми стимулювання розвитку переробних підприємств. У Львові міська влада виділила 17 млн грн на компенсації бізнесменам, які створюють переробні підприємства. Про це повідомила Перший віце прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Львів доєднався до програми грантової підтримки переробних підприємств. Місцева влада буде співфінансувати відсоток, який має вкласти саме підприємство. За умовами грантової програми, половину фінансування покриває держава, решту - підприємець. У Львові видаватимуть ваучери, щоб допомогти підприємству покрити свою частку. Сума ваучера - від 80 тисяч до 2 мільйонів гривень, в залежності від кількості створених нових робочих місць. Таким чином буде розвиватись економічний потенціал Львівщини. Закликаємо й інші громади долучатись до розвитку переробки, адже підтримка бізнесу - це вклад у майбутнє ваших регіонів», - наголосила Юлія Свириденко.

За умовами грантової програми, держава покриває половину вартості обладнання для переробки, але не більше 8 мільйонів гривень. Для отримання максимальної суми гранту підприємець зобов’язаний створити 25 робочих місць. У Львові місто бере на себе покриття ще до чверті суми інвестицій, але не більше 2 мільйонів гривень.

Одним із найпопулярніших напрямків для грантової підтримки підприємців є агропереробка. Сьогоднішні реалії стимулюють підприємців більше акцентувати на переробці продукції, адже зважаючи на логістичні виклики, продукцію з більшою доданою вартістю простіше експортувати.

Юлія Свириденко також нагадала, що підприємці мають можливість подавати заявки на гранти для розвитку переробних підприємств та створювати робочі місця на деокупованих територіях. В таких випадках бізнес має можливість отримати грант до 8 млн грн від держави за напрямом переробки та покрити 80% від вартості проекту. Обов'язковою умовою для отримання коштів є створення до 25 робочих місць.

Таким чином Уряд стимулює відновлення і розвиток деокупованих територій, які постраждали під час війни. Програма спрямована на повернення людей, надання їм можливості отримати роботу та створення сприятливого бізнес-клімату.

Довідково

Подати заявку на грант можна через портал Дія. Урядовий проект єРоботавключає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.