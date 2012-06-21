«Національне свято шоколаду» пройде у Львові 13 по 15 жовтня. Цього року його обіцяють святкувати з великим розмахом.
На гостей чекають майстер-класи від шоколадних майстрів, ярмарок солодощів ручної роботи, дегустація незвичайних рецептів і навіть будівництво шоколадного замку та створення солодких скульптур. Майстри Львівської свічкової мануфактури кожного охочого навчать робити свічки ... з шоколаду.
А для дітей працюватиме «Шоколадна країна» з п’ятиметровим солодким млином, гігантською коробкою цукерок і величезним шоколадним ведмедем.
Традиційно в рамках фестивалю пройде чемпіонат «Домашній кондитер».