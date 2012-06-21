Обговорення ситуації навколо утилізації твердих побутових відходів у Львові стало темою зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою. Хоч розв’язання цієї проблеми належить до компетенції міської влади, уряд готовий надати необхідну підтримку львів’янам.
«Львів має бути чистим. Це — зона відповідальності Львівського міського голови особисто, а також міської ради. Але ми вже бачимо не один тиждень, місяць чи, напевно, й рік, що системно проблему твердих побутових відходів у такому прекрасному місті не розв’язують, — наголосив Володимир Гройсман. — Але містяни не повинні страждати від безгосподарності й безпорадності міських чиновників».
Завдяки фінансовій децентралізації львівський міський бюджет має достатні ресурси для врегулювання проблеми. За словами Прем’єра, у 2017 році бюджет розвитку міста становитиме 1,8 мільярда гривень.
«З такими грішми не розв’язати проблему просто неприпустимо», — підкреслив Володимир Гройсман. А згадавши власний досвід Вінницького міського голови, він сказав: «Я мав таку саму проблему, розв’язав її ще сім років тому і забув про неї». А також наголосив, що в подібних питаннях дуже важливі готовність і здатність міської влади вести діалог із сусідніми громадами.
Олег Синютка, зокрема, зазначив: «На превеликий жаль, у міської влади немає бачення стратегії поводження з твердими побутовими відходами. Сьогодні ключове питання — це допомогти 700 тисячам мешканців Львова, які ні в чому не винні і не можуть бути заручниками безгосподарності міської влади».
Прем’єр-міністр доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і таки знайти рішення для поліпшення ситуації. «Я запевняю вас, що будь-яке рішення, яке потрібне для того, щоб допомогти розв’язати цю проблему на рівні уряду, буде ухвалено негайно», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»