Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львові підбили підсумки та назвали переможців великого конкурсу «Фокус на культуру». Його цьогорічного березня оголосила міська рада, аби надати ґрантову підтримку культурним проєктам. Це творче змагання мало тривати до кінця квітня, але на заваді став карантин, тож вирішили ще приймати проєкти впродовж усього травня.
На конкурс надійшло 140 подань. А тепер стали й відомі його переможці. 9 великих і 11 малих проєктів визнані кращими. Серед лауреатів великих планів дій — «Сертифікатна освітня програма для практиків культури», що передбачає створення та апробацію освітньої програми, яка мала б поліпшити роботу культурних інституцій міста Лева. Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка запропонував на це творче змагання проєкт «Музей людей: Дім. Храм. Форум», основне завдання якого повернути людей до музею й, відповідно, музей до людей завдяки різним заходам. Цікаво, що навіть одній пісні присвятили проєкт і виграли ґрант. Йдеться про «Тільки у Львові: Тонько, Щепко і всі-всі-всі». Це львівське радіо поставило собі за мету в інтерактивному виставковому форматі розповісти невідому історію створення неофіційного гімну міста «Тільки у Львові». Інші великі проєкти-переможці, зокрема, присвячені 100-річчю модернізму у Львові, органній резиденції, львівській вулиці та мистецьких практиках початку й кінця ХХ століття.
Ці 20 проєктів-переможців утілюватимуть упродовж нинішнього та наступного року. А це, за словами заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка, понад 700 працівників індустрії культури зможуть отримати співфінансування та підтримку на впровадження своїх ідей.