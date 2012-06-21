На каву до міста Лева — актуально завжди. Та щороку восени  поціновувачів підбадьорливого ароматного напою, який давно став невід’ємним символом  міста, об’єднує традиційне міське свято. Наприкінці вересня Lviv Coffee Festival скликає  професіоналів, експертів і просто шанувальників справжньої якості і смаку; затишні львівські кав’ярні пропонують якнайширший  вибір найоригінальніших кавових ласощів, змагаючись за звання кращого кавового закладу. А переможців  визначають  за допомогою кавоманів-відвідувачів. Організатори запрошують ще  й на велопробіг Кавова миля та  Кавовий  ярмарок. І як свідчить джезва, в якій варили аромат Львова на відкритті фестивалю,  — кави вистачить на всіх. 