На каву до міста Лева — актуально завжди. Та щороку восени поціновувачів підбадьорливого ароматного напою, який давно став невід’ємним символом міста, об’єднує традиційне міське свято. Наприкінці вересня Lviv Coffee Festival скликає професіоналів, експертів і просто шанувальників справжньої якості і смаку; затишні львівські кав’ярні пропонують якнайширший вибір найоригінальніших кавових ласощів, змагаючись за звання кращого кавового закладу. А переможців визначають за допомогою кавоманів-відвідувачів. Організатори запрошують ще й на велопробіг Кавова миля та Кавовий ярмарок. І як свідчить джезва, в якій варили аромат Львова на відкритті фестивалю, — кави вистачить на всіх.
АРОМАТ МІСТА