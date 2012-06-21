Одразу два фестивалі меду відбулися на Львівщині. Першими на солодкий захід запросили в Перемишлянському районі. 1857 року Юрій Любінецький заснував тут школу бджільництва, одну з перших на Галичині та в Європі.
Нині ж у селі Ганачівка продовжують давні традиції й збирають пасічників на фестиваль «Медова забава». Тож упродовж двох серпневих днів організували чимало заходів. Передусім запросили на ярмарок, де можна було і посмакувати медом та медопродуктами, і придбати їх, а також дізнатися про користь таких наїдків. Запалили пасічницьку ватру. Організували численні майстер-класи з бджолярства, конкурси й розваги для дітей і дорослих. Щоб солодко було і на душі, найкращі аматорські колективи Перемишлянського району дарували пісні й танці.
Уже втретє на Міжнародний фестиваль меду «Надбужанські медобори» покликали до селища Олесько Буського району. Відбувся він на території музею-заповідника «Олеський замок». Участь у фестивалі взяли не лише пасічники зі Львівщини, а й гості з Італії, Латвії та Польщі. Тут також організували виставку-продаж продукції бджільництва, реманенту пасічників, тематичних сувенірів. Учасники свята могли продегустувати й напої з меду, поласувати млинцями, медівниками. У містечку майстрів проводили креативне навчання, вікторини, запропонували експозицію старожитніх речей, які пов’язані з бджолярством. Біля підніжжя замку розмістили концертний майданчик.