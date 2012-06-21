Ці пересувні офіси обладнано робочими місцями, програмним продуктом, оргтехнікою, засобами й приладами, за допомогою яких здійснюватимуть контроль на автошляхах. У майбутньому спеціалісти планують обладнати комлекси фото- й відеофіксацією.
Голова Державної служби з безпеки на транспорті Михайло Ноняк зазначив, що мобільна лабораторія може працювати не тільки на виявлення порушників габаритно-вагових параметрів, а й здійснювати всі види контролю — від придорожніх до планових перевірок.
«Вони можуть здійснювати контроль і перевірку документації, технічний стан транспортних засобів — пасажирських, таксі, вантажних, можуть виїжджати на різні перевірки плавзасобів, бас-стоянок. Важлива функція — габаритно-ваговий контроль. Щоб дороги слугували десятки років, маємо їх зберігати. Уся держава — уряд, міська та обласна влада — сприяють розвитку дорожньої галузі, спрямовуючи колосальні кошти на будівництво автошляхів. 2018 року на ці потреби заплановано 48 мільярдів гривень», — наголосив посадовець.
«Один із пріоритетів розвитку країни — розбудова дорожньої інфраструктури. Ми робимо наступний крок, коли турбуємося не лише про відновлення дорожнього покриття, а й якісну експлуатацію та збереження його в подальшому. Є проблема, коли недобросовісні водії дозволяють собі взимку проїжджати дорогами Львівщини на невідповідній гумі, і патрульна поліція не має техніки та обладнання, щоб довести це порушення. Одна з переваг таких мобільних лабораторій — їх обладнано такою технікою, яка дає змогу визначити якість протекторів. Це зменшить аварійність на дорогах, особливо на гірських територіях», — каже заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак.
Лише торік на автошляхах Львівщини облаштували сім нових місць здійснення габаритно-вагового контролю (загалом їх 16).