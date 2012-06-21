Львівська облдержадміністрація та Vodafone Україна підписали меморандум про співробітництво щодо покриття Львівщини якісним стільниковим зв’язком третього покоління. Про це повідомляє сайт ОДА.
За словами заступника голови Львівської ОДА Ірини Гримак, упровадження нових технологій передачі даних, охоплення Львівської області якісним покриттям та якісною мережею стільникового зв’язку, сприяння поширенню європейського досвіду побудови швидкісного 3G зв’язку — це важливі та потрібні інвестиції, які сприятимуть розвитку регіону.
Як зауважив заступник генерального директора Vodafone Україна, регіон Захід Костянтин Воробйов, Львівська область — стратегічно важливий регіон не лише тому, що знаходиться на прикордонній території нашої країни, а й тому що тут сконцентрована велика частина малого та середнього бізнесу.
Як свідчить практика, швидкісний мобільний зв'язок нині став одним з основних чинників ведення ефективного бізнесу. Тож забезпечення та розвиток мережі 3G зв’язку європейської якості на теренах краю — це одне з пріоритетних завдань компанії на 2017 рік.
Принагідно зазначити, що Львівщина — перша в Україні область, яка підписує з операторами спільні угоди про розвиток і покращення мережі мобільного зв’язку. Нагадаємо, що цьогорічного вересня у Львівській ОДА підписали меморандум з оператором мобільного зв’язку «Лайфселл».