Упродовж 12—20 січня вперше в історії України на Львівщині відбудуться змагання за Кубок світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону, повідомили в прес-службі ОДА. Їх проведуть на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України у с. Яворів Турківського району.
Кубок світу загалом виборюватимуть майже 220 учасників з 19 країн, зокрема Великобританії, Бразилії, Італії, Японії, Франції, Хорватії, Китаю, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Фінляндії, Австрії.
Змагання відбуватимуться на трасах для лижних гонок і біатлону, починаючи з 13 та аж до 20 січня. Всі етапи змагань транслюватимуть наживо на Першому національному телеканалі та у мережі Інтернет.