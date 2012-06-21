На міжнародній туристичній виставці «Адвентур-2017» у Вільнюсі, що триватиме впродовж 20—22 січня, Львівська область буде єдиним представником України, інформує сайт ОДА. Участь у цьому заході беруть представники національних і регіональних туристичних агентств, конференц-центрів, готелів, cпа-салонів, авіаліній, туроператорів, торгівельних асоціацій.
На цій виставці комплексно представлять туристичний потенціал Львівщини з наголосом на гірськолижні та бальнеологічні курорти.
«Адвентур» дає змогу професіоналам у сфері туризму зустрітися з колегами, покупцями й постачальниками. Зокрема, обговорити під час конференцій такі теми, як еко-туризм, оздоровчий та культурний туризм, пляжний відпочинок або відпочинок у місті, пакетні пропозиції чи індивідуальні поїздки, а також переглянути презентації.