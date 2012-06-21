Студентка Львівського державного університету фізичної культури Аннамарі Данча виборола срібну медаль у змаганнях зі сноуборду на Всесвітній зимовій Універсіаді в казахському Алмати. Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.
У 1/8 фіналу паралельного гігантського слалому Аннамарі Данча у двох заїздах була швидшою за представницю Туреччини Генескі. У чвертьфіналі українська спортсменка випередила росіянку Дарію Грознову, а півфіналі – польку Вероніку Бєлла. Лише у фіналі львівська студентка поступилась польській сноубордистці Алєксандрі Кроль і завоювала срібну нагороду.