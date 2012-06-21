Уряд готовий надати допомогу Львову, де проблема утилізації сміття призвела до оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації. Проте влада міста має сама докласти зусиль, щоб знайти необхідні рішення. Тим більше що Львівський міський голова Андрій Садовий перебуває на посаді понад 10 років і має всі необхідні фінансові й адміністративні інструменти для подолання проблеми. У цьому переконаний Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Він звернув увагу, що за вказаний період можна було побудувати вже не один комплекс. Адже місто має достатній бюджет розвитку, і бездіяльність міського голови — «це свідчення або неспроможності розв’язати проблему, або небажання її розв’язувати», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Гроші є, проектну документацію для побудови сміттєзвалища та переробного комплексу погодили, що ще маємо зробити, щоб стало легше? — слушно наголосив Володимир Гройсман, закликавши припинити всі спекуляції на тему сміття. — Не треба шукати крайніх. Візьміть і зробіть».