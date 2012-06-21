З 1 лютого у Львові тепер їздитимуть безплатно у всьому громадському транспорті пенсіонери за віком та особи з інвалідністю ІІІ групи. Так ухвалив виконавчий комітет міської ради. Кількість цих людей — майже 100 тисяч осіб.
Кошти за проїзд людей цієї соціальної категорії перевізникам відшкодовуватиме міська влада. За інформацією прес-служби міськради, з бюджету цього року на компенсації передбачили для автоперевізників понад 61 мільйон гривень і 179 мільйонів — для електротранспорту.
Львів узявся за оновлення парку громадського транспорту. Торік тут придбали 150 автобусів, з них 97 уже працюють на маршрутах. Цього року запланували купити ще 100 автобусів, 10 трамваїв і 50 тролейбусів.