Упродовж кількох днів тривала виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник». Власну продукцію представляли мебльовики, підприємства легкої, харчової промисловості. Можна було також ознайомитися з товарами повсякденного вжитку, поцікавитися будівельними матеріалами та навіть речами, створеними власноруч майстрами. Поласувати досхочу кулінарними та кондитерськими виробами.
У межах програми заходу тривала «Битва модельєрів», відбувся XX фестиваль перукарського мистецтва серед молоді «Галицький талант», а також конкурс і виставка дитячого малюнка «Купуй львівське!». Облаштували й експозицію робіт навчальних закладів професійно-технічної освіти обласного центру. Навчали всіх охочих креативно заплітати косички, виготовляти ексклюзивні речі з вовни.
Організували й круглий стіл на тему: «Успішні історії учасників тренінгу «Вчимося бізнесу». Під час цього заходу його слухачі ділилися досвідом у започаткуванні власного бізнесу та втіленні бізнес-ідей. «Жінки, які впливають» – це назва ще одного навчання, а саме з лідерства та участі жінок у прийнятті рішень на місцевому рівні.
На виставці-ярмарку, здається, зважили на найрізноманітніші бажання її відвідувачів. Хтось ознайомлювався з продукцією чи виробами місцевих товаровиробників, хтось побував на майстер-класі чи тренінгу, а когось вабив ігроленд, де тривали анімаційні шоу та можна було подбати про аквагрим (нанести на власне обличчя певний малюнок).
Варто додати, що виставку-ярмарок «Львівський товаровиробник» організували вже водинадцяте. Як зазначалося на заході, останніми роками відчутна тенденція до збільшення числа місцевих виробників, як і кількості людей, які готові й прагнуть робити якісні речі та пропонувати їх львів’янам.