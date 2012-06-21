Кількість людей, що отруїлися рибою з ринку у Львові, зросла до 56 осіб.
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
«Станом на 6 годину 25 вересня всього потерпілих 56 осіб, в тому числі 7 дітей, з них госпіталізовано 52 особи (в тому числі 6 дітей)», - зазначають в обладміністрації.
За даними департаменту, 4 особи, серед яких 1 дитина, відмовились від госпіталізації. Зараз вони проходять амбулаторне лікування.
«Стан 14 осіб – наближений до важкого, всі інші – в стані середньої важкості», - розповідають у ЛОДА.
Як стало відомо 22 вересня ввечері, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні було госпіталізовано 6 дорослих із діагнозом «гостра кишкова інфекція».
Протягом 23 та 24 вересня до лікувальних закладів продовжили звертатися громадяни. Всі вони вживали в їжу рибу гарячого копчення, яку придбали 21 вересня в одному із торгових кіосків на ринку «Привокзальний» у Львові.