У Вінниці за підтримки міської ради та Британської ради навчають людей з особливими потребами техніці плетіння різних видів мотанок. Майстер-класи в рамках проекту «Пітчінг Вінниця-2017» проходять на базі державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Поділля». Проект соціальної дії «Мотанка твориться тендітними руками» включає в себе не тільки навчання людей з особливими потребами, а й покращення емоційного стану, підтримку та розвиток культурної спадщини нашої країни через традиційну ляльку-мотанку.
Створюючи ляльку, учасники вкладають в неї свою енергію, побажання та добрі наміри. «Майстер-класи об’єднали учасників з шести областей України, створюючи цим культурний місток між людьми, для яких народна творчість — це частинка душі», — зазначила директор міського територіального центру соціального обслуговування Галина Бачинська.