Цей документ і розглянула Національна рада реформ, засідання якої відбулося під головуванням Президента Петра Порошенка. Він підкреслив надзвичайну важливість цього питання для України, її інвестиційного клімату і перспектив економічного зростання. Запропонований законопроект, крім зміни механізму продажу активів, запроваджує нові інструменти захисту прав інвесторів і загалом поліпшує інвестиційний клімат у країні.

Уряд, фахівці міжнародних організацій, представники Президента, які брали участь у розробленні документа, дістали високу оцінку глави держави: «Маємо нарешті вдосконалити законодавство приватизації. Не лише шляхом запровадження електронних аукціонів, а й повністю забезпечити прозорий процес».

У влади є бажання й політична воля забезпечити приватизацію об’єктів державної власності ефективно, відкрито, конкурентно і за новими законодавчими нормами, які нададуть доступ до цього процесу вітчизняним й іноземним інвесторам за винятком країни-агресора. Тут слід обговорити і в найкоротші терміни запропонувати Верховній Раді оптимальний варіант приватизаційних правил.

Приватизація важлива не лише для залучення коштів. Вона відкриває шлях для пошуку ефективних власників, які забезпечать зростання економіки, випуск конкурентної продукції, зростання експорту, відновлення валютного балансу держави. Нині країна потребує зростання прямих іноземних інвестицій. «Час, коли ми виживали лише на залученні кредитів, завершився. Тепер більшість надходжень слід забезпечувати у вигляді прямих іноземних інвестицій», — цитує департамент прес-служби АП слова Президента.

Приватизація — важливий елемент антикорупційної стратегії. Петро Порошенко підкреслив, що важлива складова законопроекту — запровадження електронних прозорих аукціонів під час приватизації: «Це дасть змогу прискорити процес, зробити його прозорішим, зробити прозорішими і учасників аукціону й залучати ефективних власників».

Прозора й успішна приватизація державних активів з одночасною зміною менеджменту в державних компаніях, які не може бути продано, сприятиме досягненню щорічного зростання економіки на 6—7%, створенню нових робочих місць і підвищенню якості життя громадян в Україні. Таку позицію під час засідання Нацради реформ оприлюднив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Глава уряду підкреслив, що держава довела свою неефективність як власник значного обсягу майна. Натомість продаж нестратегічних підприємств уже на початковому етапі забезпечить бажаний потік прямих іноземних інвестицій, що потрібні Україні як повітря. Володимир Гройсман навів приклад, що за весь час незалежності обсяг інвестицій в Україну становив 48,3 мільярда доларів, тоді як сусідня Польща за той самий проміжок часу отримала інвестицій на понад 186 мільярдів доларів.

«І ми зацікавлені, щоб у нас були інвестори — якісні, конкурентні, з новими технологіями, новою якістю управління. І новий проект закону, представлений під час засідання, створює рівні правила для залучення інвесторів. Люди на підприємствах чекають нових умов праці, нових технологій», — переконаний Прем’єр.

Саме тому, підкреслив Прем’єр-міністр, уряд вважає головними цілями приватизації залучення інвестицій, розвиток конкуренції, підвищення ефективності компаній. Стратегічними й державними в Україні мають залишатися не більш як сотня компаній, які можна модернізувати, корпоратизувати і перевести на нові стандарти менеджменту, що збільшать прибуток підприємств. Решту понад 3 тисячі об’єктів має бути поділено на концесійні (із правом оренди) або такі, що підлягають приватизації.

«До приватизації пропонуємо великі підприємства і підприємства, які працюють в нерегульованих галузях. Серед них держкомпанія «Центренерго» — на весну 2018 року, Об’єднана гірничо-хімічна корпорація, ДПЗКУ, Аграрний фонд, Одеський нафтопереробний завод, який повернуто в держвласність, ОПЗ, Укргазбанк, Турбоатом, Укрспирт та інші», — наводить департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ позицію Прем’єра.

Ухвалювати проект закону, переконаний він, слід найближчим часом: «Зволікати не можна. Ми 26 років зволікали. Натомість якщо зробимо зміни за місяці — впевнений, зростання економіки на 6—7% за рік стане досяжним, а розвиток конкуренції дасть нам змогу зайняти гідне місце на міжнародних ринках. І так ми зможемо інвестувати в якість життя людей».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»