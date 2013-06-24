Уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення у зв’язку з підривом російськими терористами Каховської ГЕС.

Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка призначено керівником робіт з ліквідації наслідків цієї терористичної атаки. Створено штаб з ліквідації наслідків, у який увійшли міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств.

Триває евакуація людей із підтоплених населених пунктів. За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в Херсоні розгорнули евакуаційні пункти, залучено додаткові сили ДСНС.

Наступне важливе рішення — забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. «Ухвалюємо рішення про надання коштів обсягом 1,5 мільярда гривень для будівництва нових магістральних водогонів. Це будуть водогони Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця — Томаківка. Це потрібно, щоб забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінного часу. Відповідальним за реалізацію проєктів буде Держагентство з відновлення», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд спрямував Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 мільйонів гривень на забезпечення потреб у питній воді.

За словами глави уряду, російський теракт із підриву Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України на вільних від окупації територіях. Оскільки з вересня минулого року Каховська ГЕС не перебувала в енергетичній системі, її потужності не задіяні в генерації електроенергії. Попри це вживають заходів для збільшення енергетичних імпортно-експортних можливостей України та ЄС.

Відстежують ситуацію на Запорізькій АЕС. Наразі станція не працює, рівень води у ставі-охолоджувачі перебуває на технічно необхідній позначці. Проте підрив Каховської ГЕС та перебування російських терористичних військ на станції створюють для України та світу безпрецедентні загрози.