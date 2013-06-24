У Києві відбулася офіційна презентація цифрової платформи «Додому» — ресурсу, який допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості, послуги та підтримку в Україні й сформувати персональний план повернення.

Участь у заході взяли міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, тимчасово повірена у справах Федеративної Республіки Німеччини в Україні Катрін Бухгольц, заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська, директор проєкту «YOUA — Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України» Ханна Нікель, представники державних органів, міжнародних партнерів та громад.

«За тиждень від моменту запуску на Конференції з відновлення України URC 2026 платформу «Додому» відвідали понад 10 тисяч користувачів із більш ніж десяти країн, зокрема тих, де перебуває найбільше українців: Німеччини, Польщі та Чехії», — наголосив Денис Улютін.

Міністр підкреслив, що «Додому» об’єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти.