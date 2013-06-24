Перша леді України Олена Зеленська в Києві провела підсумкову зустріч 2023 року зі спільнотою «Бізнес без бар’єрів». У заході взяли участь керівники компаній, що входять до спільноти, а також перша віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та голова громадської організації «Безбар’єрність», керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України Оксана Збітнєва.

Спільноту «Бізнес без бар’єрів» започатковано в листопаді 2020 року, коли десять українських і міжнародних компаній об’єдналися навколо ініціативи дружини Президента «Без бар’єрів» і задекларували підтримку цінностей безбар’єрності. Відтоді, як зазначила перша леді, спільнота розвивалася, не лише нарощуючи кількість, а й намагаючись створити ядро, яке формувало б тренди змін.

«У цей час наша спільнота зростала. Коли щось створюється під знаком якості, це притягує однодумців. Це був дуже непростий рік. Але водночас це рік, коли безбар’єрність із філософії ставала дією. Зі світобачення вона ще більше перетворилася на необхідність. Від доступності будинків, навколишніх просторів і послуг до нових підходів у працевлаштуванні, формуванні ветеранських політик. Ми маємо гідно зустрічати наших захисників і захисниць удома», — наголосила Олена Зеленська у виступі.

Вона навела дані соціологічного дослідження, яке показало, що більшість українців (71%) відчувають співчуття, коли зустрічають людину з інвалідністю, третина (34%) відчуває сум. Згідно з даними дослідження, 50% громадян України все ще не бачать у своєму повсякденному житті людей з інвалідністю або бачать їх рідко.

«Це не означає, що люди з інвалідністю обирають спосіб життя «за лаштунками». Цей вибір за них роблять наші громадські будівлі, які досі не доступні. Вулиці, які досі не пристосовані до всіх перехожих. Транспорт, далекий від ідеалу. Ставлення оточення, коли вказують пальцем чи принижують гідність допомогою, про яку людина не просила», — зазначила перша леді. Вона акцентувала на необхідності правильної комунікації та взаємодії на шляху до безбар’єрності.

Олена Зеленська розповіла про флагманський проєкт, створений у межах ініціативи «Без бар’єрів», — новий розділ «Довідника безбар’єрності»«Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія». У ньому йдеться про взаємодію з людьми, які пережили війну. Як зауважила перша леді, цей проєкт — про комунікацію, засновану на повазі до гідності. Розділ підготував Координаційний центр з психічного здоров’я за підтримки компанії Visa — учасниці спільноти «Бізнес без бар’єрів» у співпраці з експертами, неурядовими організаціями.

«Нам важливо створювати умови, щоб усі, хто хоче працювати, мали таку змогу. Адже це питання нашої економічної стійкості. Суто завдяки коштам, які українці сплачують у вигляді податків, ми можемо підтримувати нашу армію. Для рівного доступу кожного до ринку праці осучаснюємо трудове законодавство, компенсуємо роботодавцям кошти за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, створюємо програми підтримки продуктивності на робочому місці. Усе це сприяє рівності, інклюзивності та безбар’єрності на ринку праці», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Фокусом зустрічі стала презентація проєктів-спільнодій, а також підбиття підсумків року для спільноти, зокрема представлення безбар’єрних кейсів, програм для збереження ментального здоров’я на робочому місці та плекання стійкості, політик компаній, спрямованих на комфортне повернення на робочі місця захисників і захисниць.

«Усе, чим ви ділитеся — ваші практики, досвід, — може перейняти інший, і результат збагатить усіх. Бо разом ми створюємо суспільство, де людям не байдуже одне до одного. У ньому людина — головна цінність. А в такому суспільстві хочеться і жити, і працювати, і вести бізнес. Ми самі створюємо атмосферу й цінності, яких хотіли б і для себе», — резюмувала Олена Зеленська.

Джерело:

Офіс Президента