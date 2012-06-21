Засновник Університету сингулярності в Кремнієвій долині Хосе Луїс Кордейро в інтерв'ю RT заявили про те, що незабаром вчені розроблять технології омолодження, які дозволять людям жити вічно, повідомляє dt.ua з посиланням на «РИА Новости».
На думку вченого, технології, які дозволять людині жити вічно, будуть розроблені вже в найближчі 20-30 років.
«Ми зможемо жити довше, зберігаючи організм в хорошому стані, а наша кінцева мета — отримати можливість жити вічно», — сказав Кордейро.
Він також заявив про те, що у людського життя відсутня біологічна межа.
Крім того, Кордейро вважає, що незабаром штучний інтелект перевершить людський.
«На підході також інша технологія — штучний інтелект. Він розвинеться до рівня людського, а потім і перевершить його. Тому нам потрібно буде об'єднатися зі штучним розумом. Це було б дуже бажано», — сказав учений.