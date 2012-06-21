Вчені, що працюють в Університеті штату Арізони, вважають, що поширення онкологічних захворювань сприяє людська діяльність. Причому рак з’являється не тільки у людей, але і у тварин. Матеріали дослідження оприлюднені в журналі Nature Ecology & Evolution.
Дослідники називають фактори, що сприяють появі злоякісних пухлин. Серед них хімічне забруднення атмосфери і гідросфери, накопичення пластику, виділення радіаційного випромінювання.
Світлове забруднення провокує проблеми зі здоров’ям. Це відбивається на добових ритмах і гормональному дисбалансі. Як вважають автори наукової роботи, Homo sapiens визначається як онкогенний вигляд, однак на сьогодні мало відомо, наскільки сильно сучасна цивілізація провокує поширення онкології у диких видів.
Злоякісні пухлини фіксуються навіть у голих земплекопів. Раніше вважалося, що їм не властиві різні збої в клітинному розподілі, які нерідко призводять до раку. У той же час дані про рівень захворюваності в різних популяціях відсутній. Це утруднює оцінку впливу антропогенної діяльності.