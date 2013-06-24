Повернення українців, що виїхали за кордон через війну, — ключове завдання уряду на найближчий час. Тож відповідну політику та механізми необхідно напрацьовувати вже нині, до закінчення війни. Про це йшлося під час наради щодо обговорення проєкту з розвитку людського капіталу, яка відбулася в Мінекономіки під головуванням першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко із представниками міністерств, органів державної влади та громадських організацій.

«Наразі за кордоном перебувають від 5,3 до 6,2 мільйона українських вимушених мігрантів. Серед дорослих більшість становлять жінки віком 25—49 років, левова частка з яких мають вищу освіту та працювали до початку повномасштабного вторгнення. Це наш тимчасово втрачений людський капітал, який маємо повернути. Саме тому вже зараз, до закінчення війни, уряд напрацьовує відповідну політику. Повернення наших громадян важливе для забезпечення швидкого та стійкого економічного відновлення України, адже після перемоги потреба у трудових ресурсах істотно зросте», — зазначила Юлія Свириденко.