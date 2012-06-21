Вчені з Канади з’ясували, в якому віці до людини приходить мудрість. Як виявилося, людина стає мудрою аж в 55 років. Саме в цей час мозок починає працювати значно продуктивніше.
За словами нейрохірургів з університету Монреаля, мозок людей у віці від 55 до 75 років працює в особливому режимі. Причому, відбувається це саме при вирішенні складних завдань. Цікаво, що люди старшого віку використовують зовсім інший механізм вирішення проблеми, ніж молодь, повідомляють іноземні ЗМІ.
Фахівці відзначають, що мудрість полягає в тому, щоб повернутися до витоку проблеми, а молодь в основному концентрує свою увагу на зборі всіх можливих шляхів вирішення проблеми. Саме це дуже часто може стати причиною плутанини. Таким чином, аналіз проблеми в похилому віці відрізняється точністю та й рішення знаходиться значно швидше.