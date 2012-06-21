Відомий учений Стівен Хокінг заявив про те, що людство повинно почати міграцію з Землі в найближчі 30 років для того, щоб уникнути загроз, які несуть з собою перенаселення і зміни клімату, повідомляє The Telegraph.
За словами Хокінга, знищення планети це всього лише питання часу. «Я переконаний, що нам необхідно залишити Землю, оскільки вона стає занадто маленькою для нас, наші фізичні ресурси зникають з лякаючою швидкістю. Ми принесли нашій планеті подарунок у вигляді змін клімату, підвищення температури, зникнення полярних шапок, вирубки лісів і зникнення видів тварин», – заявив учений.
За його словами, коли в минулому людство стикалося з подібними проблемами, воно шукало нові регіони для колонізації.
Хокінг підкреслює, що найбільш сприятливими місцями для створення колоній є Місяць і Марс. При цьому, створити базу на Місяці можна вже протягом 30 років, а на Марсі – 50. Крім того, він розглядає можливість колонізації за межами Сонячної системи, в системі Альфа Центавра, де може існувати придатна для життя планета Proxima B.