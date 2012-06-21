Математик Деніел Вітмір заявив про те, що відсутність доказів існування інопланетних цивілізацій свідчить про те, що людство є першою подібною цивілізацією у Всесвіті або ж про те, що високотехнологічні цивілізації не «живуть» більше 500 років, повідомляє Phys.org.
У ході дослідження Вітмір спробував знайти рішення парадоксу Фермі, який можна сформулювати наступним чином: «якщо інопланетних цивілізацій у Всесвіті багато, чому людство не може знайти ніяких свідчень їхнього існування?».
Вітмір ж пояснив цей парадокс двома можливими обставинами: людство є першою розумною цивілізацією у Всесвіті, або технологічно високорозвинені цивілізації не живуть довго. Свої аргументи Вітмір побудував на двох припущеннях: людство – перша високотехнологічна цивілізація на Землі, і воно перебуває на ранньому етапі технологічного розвитку.
На думку вченого, якби до людства на Землі існували розумні цивілізації, вони б залишили сліди свого існування. «Технологічною» ж наша цивілізація стала близько 100 років тому, після винаходу радіо.
Розрахунки Вітміра показують, що високотехнологічна цивілізація, яка зможе існувати мільйони років, може виникнути у Всесвіті з імовірністю 5%, 95% цивілізацій можуть «прожити» не більше 500 років. Людство ж, на думку вченого, відноситься до цих 95%. Разом з тим, шанс на те, що людство виявиться «не типовою» цивілізацією, все ще існує.
Раніше Стівен Хокінг заявив про те, що інопланетні цивілізації можуть виявитися войовничими кочівниками і поневолити Землю в разі контакту з ними. Вчений вважає, що якщо інопланетяни все-таки відвідають Землю, наслідки для землян можуть виявитися такими ж, як відкриття Колумбом Америки для корінних американців.