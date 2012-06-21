Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Чигирині різноманітну допомогу людям похилого віку надають… безробітні. Саме так вирішили організувати громадські роботи для тих, хто сьогодні незайнятий. Доглянути одиноких немолодих людей, які потребують сторонньої участі, навести порядок у будинку й на подвір’ї, зробити необхідні покупки та багато іншого взялися 12 жителів районного центру, які потребують роботи.
Між районною філією обласного центру зайнятості та Територіальним центром на умовах співфінансування укладено відповідні договори про організацію громадських робіт та фінансування їхньої організації. Отож, як розповів директор Територіального центру Андрій Заїченко, від цього користь обопільна — самотні люди відчули турботу про себе, а безробітні — знайшли хоч і тимчасову, але потрібну роботу.
Співпраця між службою зайнятості та соціальними партнерами триває.