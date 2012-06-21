Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»

Безтурботні й безпечні європейці, звиклі до барної культури, подорожей, пікніків важко йшли до усвідомлення того, що їм треб відмовитися від усталеного й комфортного розпорядку життя. Проте через тиждень карантинних заходів, які стають дедалі суворішими на тлі тривожної статистики хворих на коронавірус, нарешті всі повірили у серйозність ситуації.

Порожні вулиці, «сліпі» вікна ресторанів, залізні жалюзі на вітринах магазинів справляють моторошне враження. Але навіть в умовах повної ізоляції європейці знайшли спосіб продемонструвати свою солідарність. Йдеться про флешмоб на знак вдячності лікарям, які опинилися на передовій лінії боротьби з коронавірусом, піддаючи смертельному ризику своє власне життя. Щовечора о 20 годині вечора у містах Франції. Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Іспанії люди виходять на балкони, а ті поодинокі перехожі, які в цей час опиняються на вулицях, зупиняються й починають плескати в долоні. Ці аплодисменти дзвінко відлунюють у порожніх вулицях і перетворюються на овацію на честь незламності людського духу й віри в майбутнє.

До слова, наприкінці минулого тижня адміністрація громадського здоров’я Брюсселя звернулася із закликом до всіх, хто має медичну освіту – студентів, колишніх лікарів і медсестер – зареєструватися в резервному списку на випадок, якщо столичні лікарні перестануть справлятися з потоком хворих на коронавірус. Лише за 24 години, які минули від розміщення цього оголошення, у переліку зареєструвалося 150 людей.

У європейських містах поступово стихає паніка та істерія. Спустошені магазини поступово заповнюються товарами. І поруч з почуттям страху й тривоги за своє здоров’я та життя до людей починають повертатися думки про турботу стосовно ближніх.

У Брюсселі громадська організація «Сестри милосердя міських вулиць» звернулися із закликом до бельгійського уряду провести активну кампанію з перевірки на коронавірус усіх безхатченків.

«Безхатченки стали фактично єдиними, хто продовжують залишатися на вулицях», - йдеться у зверненні організації. Заклики влади залишатися вдома та часто мити руки є для них порожніми словами. Проте ці жінки та чоловіки перебувають у найбільшій групі ризики зараження і можуть самі стати джерелом інфекції для інших. Для того, щоб організувати тимчасовий притулок для безхатченків, необхідно спочатку запровадити програму систематичного тестування на коронавірус цієї надзвичайного вразливої соціальної групи. «Це єдиний спосіб надати їм гуманітарну підтримку відповідно до сьогоднішніх вимог щодо громадського здоров’я», - йдеться в повідомленні організації.

Ще однією групою людей, яка опинилися в зоні ризику у зв’язку з поширенням Covid-19 та запровадженням карантину, стали трансмігранти. Країни ЄС у зв’язку з епідемією припинила приймати заявки на політичний притулок. Тому всі соціальні гуртожитки для мігрантів виявилися переповненими. А повернутися у свої країни мігранти також не мають змоги, оскільки фактично всі вони закрили свої повітряні кордони. Цими вихідними у Брюсселі поліція затримала групу мігрантів зі 120 чоловік, які розгорнули намети в парку Максиміліан, за порушення норми карантину, що забороняє великі зібрання. Коли ця новина розійшлася у місцевій пресі, власник одного зі столичних готелів, запросив мігрантів пожити у своєму готелі. Він також пообіцяв, що готель надаватиме їм дворазове харчування.

У багатьох європейських містах волонтери пропонують онлайн уроки чи ігрові онлайн групи для дітей, щоб полегшити їм та їхнім батькам ізоляцію вдома. У Німеччині стали надзвичайно популярні служби доставки для літніх людей, оскільки для них коронавірус може бути смертельно небезпечним. Волонтери пропонують доправити до домівок пенсіонерів продукти й ліки. У Польщі набирає обертів кампанія «Нагодуй лікаря». Ініціативна група у Фейсбук координує власників кафе й ресторанів, які готові надати гаряче харчування для медиків, у яких цими днями часто не вистачає часу на те, щоб подбати про себе належним чином.

Тож поки коронавірус не здолає людяності, доброти, самовідданості й уміння співчувати, людство витримає випробовування епідемією.