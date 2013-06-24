Відновлення України, гуманітарне розмінування, інвестиції у вітчизняну економіку та співпраця в сфері цифрових та сучасних технологій. Ці та інші теми обговорили під час відео-зустрічі Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко і Міністр з питань співробітництва та гуманітарних питань, Міністр економіки Великого Герцогства Люксембург Франц Файо. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зараз перед нами стоять два головних завдання: зробити все для перемоги і почати відбудовувати Україну вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Одним із головних завдань Уряду цього року є підтримка приватного сектора економіки. Це програми підтримки малого та середнього бізнесу, переробної промисловості, зруйнованих підприємств на деокупованих територіях, запровадження інструментів страхування політичних ризиків. Уряд запроваджує необхідні інструменти для забезпечення сприятливого бізнес-клімату та законодавчої бази», - розповіла Юлія Свириденко.

Вона запросила представників Люксембургу взяти участь в Конференції з відновлення України (URC23), яка відбудеться в Лондоні 21-22 червня 2023 року.

«Дискусії на конференції будуть зосереджені на подоланні перешкод для інвестицій та на тому, як Уряд України планує просувати необхідні реформи за підтримки міжнародних партнерів та громадянського суспільства. Паралельно ми представимо фінансові інструменти, спрямовані на підвищення довіри інвесторів до інвестування в Україну. Уряди Сполученого Королівства та України заохочуватимуть інші країни пропонувати ініціативи приватного сектора для зміцнення довіри інвесторів. Ми вважаємо сильні сторони Люксембургу, такі як ваші інноваційні та сучасні економічні підходи, потужним інструментом, щоб допомогти Україні відновитися після руйнувань, завданих російськими варварами», - наголосила Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, однією з головних проблем у контексті європейського співробітництва з питань гуманітарної допомоги сьогодні є питання розмінування, а саме гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. За оцінками Світового банку, повний комплекс робіт з гуманітарного розмінування може коштувати 37,4 мільярда доларів. За попередніми оцінками, лише на першочергові потреби обстеження та першочергового розмінування земель сільськогосподарського призначення необхідно 1,5 мільярда доларів.

Для подолання цієї проблеми потрібна нова сучасна техніка для розмінування. Певна кількість цього виду обладнання вже використовується в Україні, але є значні додаткові потреби.

«Нам потрібно провести навчання для тих, хто буде на них працювати – на машинах, які Україна купує для розмінування. Для нас це дуже важливо, адже без очищення земель неможливо почати процес відновлення України. Згідно з чотирирічним планом ми маємо очистити 630 тисяч гектарів земель», - заявила Юлія Свириденко.

Також сторони обговорили можливості Люксембурга щодо підтримки українського бізнесу, страхування воєнних ризиків та ті проекти, які сторони могли б розвивати у формі приватного партнерства чи приватно-державного партнерства.

Своєю чергою Франц Файо заявив, що Люксембург зацікавлений у співпраці з Україною, особливо, в галузі цифрових технологій.

«Ми знаємо, що в Україні є фантастичні програмісти. Останнє десятиліття світовий фінтех-сектор вже працює з українськими айтішниками. Тому я вважаю, що IT, безперечно, є тією галуззю, де існує великий потенціал для нашої співпраці. Адже Люксембург за ці роки розвинув хорошу цифрову інфраструктуру», - погодився Франц Файо.

За його словами, в українських фахівців є чому повчитись з точки зору забезпечення кібербезпеки. Адже вони під час війни протистоять кібератакам російських хакерів.

Люксембург готовий співпрацювати з Україною в космічній та військовій сферах. Також компанії із цієї країни готові взяти участь в розмінуванні нашої країни.

Франц Файо пообіцяв обговорити можливість надання інструментів страхування воєнних ризиків для інвестицій в Україну, а також залучити низку агентств і неурядових організацій, які активно займаються мікрофінансуванням бізнесу до України.