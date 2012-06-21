Люмі-Дент – це стоматологічні клініки в Києві – одна з найбільших мережевих стоматологій України.

Компанія надає стоматологічні послуги в столиці, зокрема: встановлення фотополімерних пломб і цирконієвих коронок, відбілювання і чистка емалі, видалення зубів (в тому числі – зубів мудрості), лікування пародонтиту, карієсу, пульпіту та кіст.

Всі операції проводяться після комп'ютерної діагностики, а також з використанням анестезії.

Історія компанії

Компанія «Люмі-Дент» була офіційно зареєстрована в Києві в 2013 році, але історія її створення починається набагато раніше. Так, засновник клініки Дудко Валерій відкрив приватний стоматологічний кабінет ще в 1997 році, а в 2006 – став співзасновником приватної клініки.

Використовуючи власні професійні знання і сформувавши біля себе коло профільних фахівців, він об'єднав зусилля з підприємцем Артуром Положієм і в 2013 році відкрив першу стоматологію «Люмі-Дент» в лівобережній частині Києва. Артур Положій став директором компанії, Валерій Дудко – засновником.

На даний момент «Люмі-Дент» – це об'єднана мережа трьох клінік в Києві, розташованих на масивах Оболонь, Позняки, Солом'янка. У кожній з них працюють від 6 до 9 лікарських кабінетів, що дозволяє обслуговувати понад 45 000 відвідувачів на рік.

Статистика за 2020 рік

♦ Кількість працівників – 312 осіб.



♦ Лікарів стоматологів – 52.



♦ Кількість пацієнтів – понад 45 000 чоловік.



♦ Виконано професійних чисток зубів – понад 3600.



♦ Встановлено брекет-систем – понад 700.



♦ Поставлено керамічних вінірів – понад 850.



♦ Встановлено зубних імплантів – понад 1300.



♦ Проведено лазерних відбілювань зубів – понад 950.





Які послуги пропонує стоматологія «Люмі-Дент»

У компанії «Люмі-Дент» особлива увага приділяється діагностиці, що дозволяє правильно визначити методику лікування. Нині у нашому розпорядженні є як стандартна рентгенологія, так і більш сучасне діагностичне обладнання: телерентгенографія, комп'ютерна томографія, технологія T-SCAN тощо.

Фахівці клініки надають такі стоматологічні послуги:

• природну імплантацію емалі;



• установку фотополімерних пломб;



• глибоке фторування зубів;



• пломбування каналів зубів гарячою гутаперчею;



• чистку емалі від нальоту і каменю;



• установку цирконієвих і керамічних коронок;



• установку бюгельних протезів;



• лікування зубів під мікроскопом;



• розтин абсцесів;



• видалення зубів;



• установку імплантів і брекетів;



• пломбування без свердління (для дітей), та інші послуги.

Комфорт клієнтів є одним з пріоритетів компанії. Тому під час стоматологічних маніпуляцій застосовується комп'ютерна анестезія і седація закису азоту, а також лікування зубів уві сні. Ці технології дозволяють уникнути хворобливих відчуттів у процесі лікування.

Конкурентні переваги

Компанія «Люмі-Дент» в Києві постійно розвивається, щоб зайняти гідне місце серед конкурентів. Тому, звертаючись у клініку, ви отримаєте професійну стоматологічну допомогу.

Серед конкурентних переваг компанії варто відзначити:

♦ сучасні методи діагностики;



♦ відсутність больових відчуттів під час лікування;



♦ можливість проходження процедур у медикаментозному сні;



♦ ввічливе поводження з боку персоналу;



♦ відсутність черг біля лікарських кабінетів (прийом здійснюється за попереднім записом);



♦ адекватна вартість послуг.

У розпорядженні фахівців компанії – сучасне обладнання і багаторічний досвід, що дозволяють отримати правильне і своєчасне лікування, а також поліпшити прикус, відбілити зуби, встановити керамічні імпланти і багато іншого.

Визнання

Медіакорпорація «RIA» спільно з багатьма партнерами в 2020 році віддали 1 місце компанії «Люмі-Дент» в незалежному рейтингу «Народний бренд 2020» в номінації «Краща стоматологія в Києві». У рейтингу брали участь понад 350 стоматологічних клінік Києва.

Благодійність і соціальні проекти

Як і будь-яка поважаюча себе приватна компанія, «Люмі-Дент» займається благодійністю, зокрема – фінансово допомагає київському дитячому будинку «Берізка». Ми надаємо установі не тільки дитячі товари (іграшки, підгузники), але також побутову техніку, кварцові лампи, побутову хімію і т.д.

Ще один напрямок діяльності «Люмі-Дент» – соціальний проєкт «Scholarship», що допомагає школярам і студентам отримати вищу медичну освіту і згодом вступити до лав наших фахівців (або влаштуватися в будь-яку іншу стоматологічну клініку).

Для участі в програмі досить:

1. написати есе або доповідь на тему нових стоматологічних технологій;

2. додати в нього графічні елементи – фотографії та графіки;

3. відправити проект на нашу електронну пошту, вказавши своє ПІБ та навчальний заклад.

Переможці конкурсу отримують щорічно винагороду в розмірі від 6500 до 25000 грн і можуть витратити його на здобуття вищої освіти. Більш детально про умови програми «Scholarship» можна дізнатися на нашому сайті https://www.lumident.kiev.ua/ua.

Згодом «Люмі-Дент» планує розширювати мережу стоматологічних клінік в Києві та інших містах України, компанії дуже потрібні знаючі фахівці у цій галузі.

Створення робочих місць, вдосконалення медичних технологій, участь в добродійності і соціальних проектах – все це входить у найближчі цілі і завдання компанії «Люмі-Дент». Ми не хочемо зупинятися на досягнутому і будемо докладати всіх зусиль для подальшого розвитку!

Віта САВЧУК,

для "Урядового кур'єра"