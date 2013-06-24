Нові лінійки Макбуков – Ейр та Про – презентовані у червні 2022 року здивують користувача збільшеними потужностями, низкою удосконалень у функціоналі, більшим часом автономної роботи та ще низкою бонусів. Розглянемо, у чому їх ключові особливості.

Macbook Air: новий дизайн та інші зміни

Macbook Air M2 дуже змінився зовні – навколо екрана зникли рамки, зате з'явився фірмовий чубчик над ним. Це пішло техніці на користь, проте основні відмінності від Macbook Air M1 приховані у функціоналі та технічних характеристиках. Вони ґрунтуються на можливостях процесора М2, про особливості якого повідомимо далі. У ноутбуці встановлена абсолютно нову систему активного охолодження, яка працює абсолютно беззвучно. Вбудована відеокамера не лише отримала покращену оптику, вона підтримує методи обчислювальної фотографії, зображення покадрово обробляються в реальному часі.

Завдяки цьому картинка при відеодзвінках або запис відео стане ще якіснішою. Аудіосистема Spatial Audio складається з 4 стереодинаміків, 3 мікрофонів, що вражає високою якістю звуку. Аудіо програється із просторовим звуком, а якість запису доріжки дозволяє робити професійне озвучування роликів без підключення сторонніх пристроїв. Дещо зріс автономний час роботи – в основному, за рахунок застосування енергоефективних технологій процесора. Комп'ютер відпрацює на одному заряді акумулятора до 20 годин. Є функція швидкого заряджання.

Macbook Pro: разючий процесор

Macbook Pro M2 працює на практично тій самій начинці, тому розглянемо її детальніше. Процесор М2 створено за 5-нанометровою архітектурою, проте виробник перейшов на технологію SoC. Саме це дозволило досягти максимального збільшення потужності. Доповнюють основний чіпсет можливості графічного процесора GPU з 10 ядрами та оновлена система машинного навчання Neural Engine. Вона може обробляти майже 16 трильйонів операцій кожну секунду.

Ще одне доповнення – наявність окремого процесора для відеопотоків Apple ProRes, завдяки якому ноутбук краще справляється з роботою з відео та навіть може виконувати його обробку в режимі реального часу. Загалом потужність зросла на 50% у порівнянні з попередником Macbook Pro M1.

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Микола ШУТЬ

для "Урядового кур'єра"