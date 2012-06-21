Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримує налагодження в Україні власного виробництва радіаційних фармацевтичних препаратів. Про це заявила офіцер МАГАТЕ Катрін Дефран під час робочого візиту в Україну, повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.
«Налагодження власного виробництва радіаційних фармпрепаратів значно сприятиме розвитку медичної галузі в Україні. Зі свого боку ми готові всіляко сприяти запуску виробництва таких ізотопів, як Йод-131 (I-131) та Технецій-99 (Tc-99). На жаль, коштів на експериментальну складову ще несертифікованих ізотопів, таких як Плутоній-195 (Pl-195) та Прометій-149 (Pm-149), МАГАТЕ надати не може», — зазначила пані Дефран під час робочої зустрічі в Держатомрегулювання.
При цьому представник Інституту прикладної фізики Національної академії наук України Володимир Сторіжко повідомив, що нині Україна змушена закуповувати радіаційні фармацевтичні препарати за кордоном. «Ізотопи ми закуповуємо в Узбекистані, Польщі та Росії. Розпочати власне виробництво було б доцільним при Інституті ядерних досліджень НАНУ в Києві або ж на базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», — наголосив він.
Експерт Інституту ядерних досліджень НАНУ Володимир Трішин підтвердив, що технології для виробництва Йоду-131 та Технецію-99 в інституті є, однак потрібні кошти на модернізацію, передусім на реконструкцію радіохімічних лабораторій, оснащення їх установками «свіжого повітря».