Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо реалізації проєктів із забезпечення водопостачання населених пунктів, які постраждали внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував про вжиті заходи і передбачені кошти на забезпечення водою населення південних областей.

Зокрема, розпочалося прокладання магістральних водогонів на Дніпропетровщині. Це три ланки загальною протяжністю понад 144 км. До осені роботи мають завершити. Завдяки цим проєктам Кривий Ріг, Марганець, Нікополь будуть із водою. У місті Покров проклали водогін та відновили централізовану подачу води. Частково централізоване постачання відновлено в Нікополі, а також у семи громадах Криворізького району.

«Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС поставив під загрозу водопостачання сотень тисяч людей та кількох українських регіонів. Працюємо спільно із громадами та місцевою владою над розв’язанням цих проблем. Строки виконавцям поставили максимально стислі. Загалом уряд надав на ці роботи 1,5 мільярда гривень. Своєчасна допомога держави дає змогу будувати швидко та якісно», — зазначив Прем’єр-міністр.

Для здійснення заходів щодо забезпечення транспортування питної води на потреби регіонів було спрямовано понад 845 мільйонів гривень, з них: Дніпропетровській ОВА — 159,7 мільйона, Запорізькій — 26,3 мільйона, Миколаївській — 274,6 мільйона, Херсонській — 384,5 мільйона гривень.

Водночас, зауважив Денис Шмигаль, кошти розпорядники не використовували. Глава уряду заслухав голів ОВА щодо поточного стану забезпечення населення водопостачанням та проблематики з освоєнням наданих коштів. Він підкреслив, що уряд готовий всебічно сприяти й допомагати областям, щоб пришвидшити реалізацію проєктів із забезпечення людей водою, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.