Майже 100 курсантів і студентів Національного університету цивільного захисту України здали кров для бійців АТО, які лікуються у Харківському військовому шпиталі. Як розповів голова студентської ради університету курсант 4-го курсу факультету техногенно-екологічної безпеки Арсеній Дядченко, в акції взяли участь факультети цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, соціально-психологічного, пожежної безпеки і техногенно-екологічної безпеки.
«Специфіка нашої майбутньої професії — допомагати людям щодня і щомиті. Ми не могли залишитись осторонь благодійної акції «Тиждень донорства», яку започаткувала молодіжна рада Харкова, і не поділитися своєю кров’ю з тими, хто мужньо боронить нашу державу», — зазначив Арсеній Дядченко.
За його словами, більшість юнаків і дівчат стали донорами вперше. Спочатку вони заповнили анкету в реєстратурі Центру переливання крові, потім пройшли експрес-аналіз у спеціальній лабораторії та підготовку до здачі крові.