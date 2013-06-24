Днями відбулися збори Ради ветеранів війни за незалежність України — консультативно­дорадчого органу Мінветеранів, який стане постійним майданчиком для діалогу між державою та ветеранською спільнотою. До складу ради увійшли представники всіх областей України, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Рада покликана забезпечити системну участь ветеранів та ветеранок у формуванні й реалізації державної ветеранської політики, залучаючи їхній досвід та експертизу до напрацювання рішень.

Важливою була зустріч членів ради з керівником Офісу Президента України Кирилом Будановим, заступницею керівника Офісу Президента України Іриною Верещук, міністром у справах ветеранів Віталієм Кімом, ветераном, заступником міністра у справах ветеранів Русланом Приходьком. До зустрічі долучилася попередній міністр Наталія Калмикова. У відкритому діалозі учасники обговорили перші кроки, пріоритети діяльності та формат взаємодії ради з Мінветеранів.

У фокусі роботи — напрацювання пропозицій щодо формування державної політики щодо підтримки ветеранів і ветеранок, захисту їхніх прав та інтересів, врахування потреб родин загиблих Захисників і Захисниць, а також підготовка рекомендацій з урахуванням позиції ветеранської спільноти.

Упродовж двох днів учасники долучилися до навчальної програми, присвяченої роботі органів державної влади та місцевого самоврядування, механізмам формування державної й регіональної політики, міжвідомчій взаємодії з підтримки ветеранів та ветеранок, а також ефективній комунікації результатів діяльності консультативно­дорадчих органів і взаємодії з медіа, повідомляє Мінветеранів.