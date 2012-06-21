Майно екс-президента України Віктора Януковича у «Межигір'ї» Генпрокуратура оцінює майже у 10 мільярдів гривень. Ці маєтки описували упродовж минулого року і половина з цієї суми вже доведена фінансовими документами.
Про це повідомляє «ТСН».
Наразі описане майно арештовують, але не в цілому, а тематичними частинами. Вже є рішення суду щодо автопарку, алкоголю і нерухомості. Тепер до списку додали ще корабель-ресторан. У найближчі два тижні слідчі подадуть до суду позов щодо ще майже 20 об'єктів «Межигір'я».
Коли завершать процедуру взяття всього майна під арешт, остаточно підрахують його вартість і додадуть до справи про заволодіння Януковичем державною резиденцією.
Витрачено на будівництво, закупівлю різного роду речей і так далі – це не остаточна цифра, вона може бути менше 10 мільярдів гривень. Це те, що стосується витрат, наприклад, ваза і документи, що коштує стільки-то. А там, де таких документів немає, буде призначатися експертиза, – пояснив керівник спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.