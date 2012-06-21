Викладач Жашківської музичної школи, що на Черкащині, Іван Сухий узяв участь у чемпіонаті світу з гри на гармоніці, який відбувся  в австрійському місті Аусервільгратен. Серед  205 учасників  чемпіонату Іван Сухий один представляв Україну. І небезуспішно: потрапив до першої сімки  найкращих гармоністів світу. Разом з відповідною медаллю, грамотою та іменним значком він привіз  з Австрії чимало приємних вражень, зокрема й від проведеного в межах фестивалю майстер-класу на діатонічній гармоніці для членів журі та експертів Віденської консерваторії, зустрічей з давніми друзями та нових  знайомств. Іван Іванович   висловив глибоку вдячність  спонсорам, передусім  директорові ТОВ ВКФ «Кремінь» Станіславу  Луценкові  за допомогу в придбанні  діатонічної гармоніки, якій на сьогодні немає рівних  в Україні.

Викладач музичної школи,  керівник Жашківського музею гармоніки заслужений працівник культури України  Іван  Сухий — не­одноразовий лауреат всеукраїнських і міжнародних мистецьких конкурсів. 