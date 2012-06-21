Викладач Жашківської музичної школи, що на Черкащині, Іван Сухий узяв участь у чемпіонаті світу з гри на гармоніці, який відбувся в австрійському місті Аусервільгратен. Серед 205 учасників чемпіонату Іван Сухий один представляв Україну. І небезуспішно: потрапив до першої сімки найкращих гармоністів світу. Разом з відповідною медаллю, грамотою та іменним значком він привіз з Австрії чимало приємних вражень, зокрема й від проведеного в межах фестивалю майстер-класу на діатонічній гармоніці для членів журі та експертів Віденської консерваторії, зустрічей з давніми друзями та нових знайомств. Іван Іванович висловив глибоку вдячність спонсорам, передусім директорові ТОВ ВКФ «Кремінь» Станіславу Луценкові за допомогу в придбанні діатонічної гармоніки, якій на сьогодні немає рівних в Україні.
Викладач музичної школи, керівник Жашківського музею гармоніки заслужений працівник культури України Іван Сухий — неодноразовий лауреат всеукраїнських і міжнародних мистецьких конкурсів.