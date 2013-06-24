Рік тому відбувся запуск dity.gov.ua — єдиної державної онлайн-платформи про усиновлення та сімейні форми виховання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За рік:

понад 285 тисяч переглядів сайту;

понад 98 тисяч унікальних відвідувачів дізналися про усиновлення, опіку, прийомні сім’ї, ДБСТ, патронат і наставництво;

540 індивідуальних звернень опрацювали фахівці “Лінії турботи”.

Найчастіше люди запитують: як діяти, якщо житло орендоване; чи може виховувати дитину незаміжня/неодружена людина; як знайти дитину, яка може бути влаштована у родину; де пройти обов’язкове навчання.

“Діти, які залишаються без батьківської турботи, — з болем в серці. Їх треба розуміти, знаходити до них підхід. Платформа допомагає людям, які готові відкрити свої домівки для цих дітей, впевненіше робити перші кроки”, - говорить Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Міністерка також закликала українців, які люблять працювати з дітьми та відчувають в собі енергію, ставати патронатними вихователями, створювати прийомні родини, наважуватися на усиновлення та дарувати турботу тим, кому потрібна родина.

Платформа стала точкою входу для десятків тисяч людей, які шукають відповіді на запитання: як підтримати дитину, яка зростає без турботи батьків, і як прийняти її у родину.

На платформі можна:

отримати покроковий алгоритм, як прийняти дитину у родину;

дізнатися про вимоги до кандидатів;

пройти онлайн-курси «Народжені серцем» і «Родина для дитини»;

скористатися “Лінією турботи” — звернутися по консультацію;

переглянути історії родин, які вже мають цей досвід.

dity.gov.ua — все на єдиній платформі про те, що важливо знати, щоби допомогти дитині зростати у сімейному оточенні.

Довідково

Єдина державна онлайн-платформа "Україна для кожної дитини"та онлайн-курс “Народжені серцем” створені в межах реалізації реформи системи догляду та підтримки дітей за фінансового сприяння Європейського Союзу та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Її зміст є виключною відповідальністю власника платформи і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу та/або ЮНІСЕФ.