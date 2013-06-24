Статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України з відповідними соціальними гарантіями зможуть отримати майже 1000 цивільних осіб. Про це повідомив перший заступник Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун під час прямого ефіру національного телемарафону “Єдині новини”, передає Урядовий портал.

Йдеться про осіб, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, брали безпосередню участь у захисті України як самостійно, так і у складі добровольчих формувань у взаємодії з військовими.

Він зазначив, що внаслідок одержаних поранень, контузій, каліцтв або захворювань під час безпосередньої участі в обороні країни від російських окупантів багато цивільних громадян стали особами з інвалідністю або загинули (померли). За ініціативи Мінветеранів з метою відзначення таких осіб Парламент ухвалив Закон №2864, яким віднесено цих осіб до ветеранів війни, а саме визнано особами з інвалідністю внаслідок війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

«Тому на виконання Закону 2864 Урядом ухвалено нову окрему постанову, якою визначено документи та механізм встановлення відповідних статусів таким цивільним особам. Наразі Мінветеранів запускає роботу Міжвідомчої комісії з надання статусів та розпочинає приймати заяви від громадян, які претендуватимуть на такі статуси. За попередніми даними, які ми отримали від областей – наразі це приблизно до 1000 осіб», – розповів Олександр Порхун.

Перший заступник зазначив, що Мінветеранів за результатами напрацювання разом із представниками громадськості було визначено оптимальні підстави для встановлення факту участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. “Для того, щоб надати статус, треба перевірити, чи дійсно особа виконувала завдання. Ми не можемо роздавати статуси безпідставно. Для того і запроваджено такий механізм”, – зауважив він.

Також Мінветеранів активно комунікує з представниками українських добровольчих формувань в цих питаннях. Зокрема, вже проведено робочу зустріч для консультацій та допомоги їм у зборі необхідних документів для пришвидшення процедури розгляду комісією та надання відповідних статусів, повідомив Олександр Порхун.

Крім того, особи які претендують на отримання статусу, можуть напряму звернутися до Мінветеранів за консультацією.

«У складі Міністерства працює відділ з надання статусів, де наші працівники нададуть фахову підтримку, допоможуть знайти той чи інший документ», – додав перший заступник Міністра.

Нагадаємо, за ініціативи Мінветеранів Уряд затвердив порядок встановлення факту безпосередньої участі цивільних осіб у захисті України для надання відповідних статусів. Відповідний проект постанови, що розроблений фахівцями Мінветеранів на виконання завдання Прем'єр-міністра України, ухвалено під час засіданні Кабінету Міністрів України 7 липня.