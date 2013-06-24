З початку року українські аграрії отримали понад 34,5 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них майже 20 мільярдів гривень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» отримали 5,3 тисяч підприємств. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 7,3 млрд гривень;

Вінницька – 3,7 млрд гривень;

Дніпропетровська – 2,8 млрд гривень;

Кіровоградська – 2,7 млрд гривень;

Одеська – 2,3 млрд гривень.

Разом з тим за програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська - 2,3 млрд гривень - виділено для 790 господарств;

Вінницька – 2,1 млрд гривень - для 682;

Київська - 1,94 млрд гривень - 423 господарств;

Одеська - 1,91 млрд гривень - для 524.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5 - 9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.