Минулого тижня кредити на придбання житла за програмою єОселя було видано 193 українцям на загальну суму 292 млн грн. Чверть з виданих кредитів - під 7%. З початку дії програми вже 3 261 родина отримала пільгові іпотечні кредити на 4,6 млрд грн. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун, передає Урядовий портал.

«3 261 українська родина вже отримала пільгові іпотечні кредити за урядовою програмою єОселя та зможе придбати житло. Банки видали таких кредитів на 4,6 млрд грн. Лише минулого тижня кредити за програмою взяли майже 200 українців. Близько чверті виданих кредитів отримали на загальних підставах українці, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Нагадаю, такі кредити надаються під 7%. Минулого тижня їх взяли 45 українців. Також продовжує діяти пільгова ставка кредитування - 3% - для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів», - зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 193 кредити, серед яких:

кредити під 3% отримали 100 військовослужбовців та силовиків, 26 педагогів, 20 медиків та 2 науковці;

кредити під 7% отримали 41 українець без власного житла, 2 внутрішньо переміщені особи, 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (135 кредитів) та у забудовника (58).

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 65;

міста Києва - 33;

Івано-Франківської області - 12;

Львівської та Дніпропетровської областей - по 10.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.