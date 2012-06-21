Минулого року кожен українець зібрав 271 кілограм побутових відходів, повідомляє УНН з посиланням на дані Держстатистики.
Загалом, у 2016 році було зібрано 11,5 млн тонн побутового сміття. З них 4 млн тонн направили на сміттєзвалища. Утилізували лише 6,5 тис. тонн (0,05%).
У розрахунку на одного жителя України утилізовано 200 гр із кожних
Як раніше повідомляв УНН, за підсумками 2016 року, в Україні накопичено 12 млрд тонн відходів, з яких 12 млн тонн — це небезпечні та отруйні речовини, які провокують рак у населення.
При цьому в країні діє мораторій на екологічні перевірки, який унеможливлює врегулювання ситуації.