З початку року майже 12 тисяч агрогосподарств одержали 62 мільярди гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 9,3 тисячі агропідприємств профінансовано на 35,9 мільярда гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 11,7 млрд гривень виділено для 878 підприємств;

Вінницька – 5,6 млрд гривень – для 1 375,

Дніпропетровська – 5,58 млрд гривень – для 780;

Кіровоградська – 4,6 млрд гривень – для 1 624;

Одеська – 4,22 млрд гривень – для 1 053.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська - 3,98 млрд гривень виділено для 1 294 господарств;

Вінницька – 3,7 млрд гривень - для 1 043 господарств;

Одеська - 3,57 млрд гривень - для 849;

Київська – 3,35 млрд гривень - 707 господарств.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.