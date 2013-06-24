Майже 60 тисяч послуг з психологічної допомоги надано центрами соціально-психологічної реабілітації Мінветеранів. Про це Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна повідомила під час підбиття підсумків роботи Міжвідомчої координаційної ради з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я у 2023 році, яке відбулося за участю Першої леді України Олени Зеленської та під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це повідомляє Урядовий портал.

Участь в останньому цьогоріч засіданні МКР взяли очільники 11 міністерств, керівники ОВА, народні депутати, представники Офісу Президента України, Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ та міжнародні партнери. У ході зустрічі учасники поділилися проміжними результатами у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я та презентували свої проекти.

«Міністерство у справах ветеранів України протягом 2023 року надало 13 533 консультації за допомогою гарячої лінії кризової підтримки Українського ветеранського фонду, 59 344 послуги з психологічної допомоги надано центрами соціально-психологічної реабілітації. Крім того, програмним забезпеченням MARTA оброблено 7 298 звернень», – зазначила Юлія Лапутіна.

Нагадаємо, в Мінветеранів модернiзовано MARTA – онлайн-систему для визначення станів психічного здо ровʼя ветеранів та ветеранок. Прототип діагностичного інструменту було створено в Міністерстві у 2022 році. Цього року завдяки Програмі реінтеграції ветеранів IREX та за підтримки Державного департаменту США система була модернізована.

Олена Зеленська подякувала учасникам засідання за роботу та побажала плідного й ефективного втілення їхніх проектів із психічного здоров’я в наступному році.

Комунікаційна кампанія Всеукраїнської програми ментального здоров’я реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та доступна на сторінках програми в «Ти як?»