Загалом вони взяли на роботу 3,5 тисячі людей, які переїхали з «гарячих точок».

Програма діє з квітня 2022 року, розповіла начальниця управління Дніпропетровського обласного центру зайнятості Наталія Селякова. Компенсація – 6700 гривень протягом двох місяців за кожного працевлаштованого. При цьому переселенцям реєстрація в центрі зайнятості непотрібна.

«Є й інша програма відшкодування для тих, хто приймає на роботу ВПО. Але вона розповсюджується вже на тих переселенців, які стоять в нас на обліку. У цьому випадку виплата розраховується залежно від витрат на заробітну плату та суми сплаченого єдиного внеску. Максимум – 13 400 гривень. Кошти надходять протягом року кожен непарний місяць», – додала Наталія Селякова.

Вона наголосила, що є й інші компенсаційні виплати для роботодавців. Наприклад, за працевлаштування учасників бойових дій, жителів передпенсійного віку, людей з інвалідністю передбачено 50% витрат на оплату праці.

«Підтримуємо і підприємців, які взяли на роботу мешканців з малечею до 6 років, одиноких матерів або татусів з дітьми до 14 років. Відшкодовуємо 22% від витрат на заробітну плату. А 3350 гривень – тим, хто прийняв на роботу молодих людей. За умови, що новоспечені співробітники перебували на обліку», – сказала Наталія Селякова.

А ще – в центрі зайнятості надають допомогу по частковому безробіттю через скорочення виробництва. Роботодавець отримує кошти, щоб покрити своїм працівникам втрати заробітної плати.

Аби подати заявку на отримання компенсацій, слід звернутися до будь-якого центру зайнятості. Фахівці проконсультують щодо переліку необхідних документів.