Нині в області 95 дітей, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, зокрема одна дитина з Донеччини. Майже третина з них переїхала без законних представників, вони мешкають у сім’ях родичів та знайомих.
Загалом, як зазначають у Луганській ОДА, законодавством не визначено таку категорію, які діти, що проживають на лінії розмежування та на непідконтрольній території Луганщини, тому турботу про них покладено переважно на обласну владу.
Маленьких жителів сірої зони, які опинились у складних життєвих обставинах, торік узяли на навчання 12 загальноосвітніх навчальних закладів обласної комунальної власності. Зокрема, десятеро нових учнів тепер навчаються у комунальному закладі «Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту», ще три юні спортсменки з тимчасово не підконтрольної українській владі території області взято в комунальну установу «Луганська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву».
Крім того, у межах співпраці облдержадміністрації з австрійським благодійним фондом «СОС «Дитяче містечко» реалізується проект із підтримки сімей з дітьми, які були змушені покинути домівки. Так, у 2016 році під соціальним супроводом фонду перебувало 120 сімей, з них 104 — родини переселенців, у яких виховується 153 дитини.
Цього року готовність щодо участі в експерименті із запровадження послуг патронату над дитиною виявили п’ять районів: Біловодський, Кремінський, Новопсковський, Станично-Луганський і Троїцький. На цих територіях фонд провів інформаційну роботу щодо послуг сімейного патронату та можливості участі у проекті.