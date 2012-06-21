Власник ресторану «Каябукі» Каору Оцука почав використовувати макак у якості офіціантів майже 30 років тому. Знайомі подарували йому мавпочку Якчан, яка несподівано стала із задоволенням копіювати дії обслуговуючого персоналу в барі. «Я привів Якчану на роботу, вона взяла серветку і передала клієнтам», – розповів власник закладу.
Розумна макака стала дуже популярною і кількість клієнтів бару збільшилася в кілька разів. Оцука взяв ще одну макаку на прізвисько Фукучан, яка охоче почала вчитися у Якчани навичкам офіціанта. Через 14 років, вже після смерті першої мавпи, Фукчан став головною пам'яткою «Каябукі».
Макака носить одяг, подає напої і серветки, прибирає і накриває столи.
У власника ресторану є ще кілька молодих макак, які позують для фотографій з гостями, проте ще не навчені мистецтву обслуговування.
«Вони мені ближчі, ніж сім'я. Я ношу їх на руках і сплю з ними », – поділився Каору Оцука.